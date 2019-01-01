Analista Automoción, Infraestructuras e Industria

Maxime Frydman

Colaborador desde 2021 y graduado de la ESCP Business School con un Máster en Finanzas en 2019, Maxime realizó prácticas en Engie Global Markets en el departamento de Trading & Origination en París, en Club Med en el equipo de APAC Financial Control en Singapur y en el equipo de Equity Sales Trading de Morgan Stanley en París. Maxime inicia su carrera en el despacho americano Alvarez and Marsal en París como analista de Transaction Services, trabajando en due diligences financieras para empresas y fondos de inversión durante 2 años. En 2021, se incorporó a BDL Capital Management para trabajar junto a Aymeric en los sectores del automóvil y los valores industriales.