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Action Mama Africa – Neuf années d’un soutien fidèle

Action Mama Africa – Neuf années d’un soutien fidèle

En décembre, nous avons accueilli Valérie Dupont, fondatrice d’Action Mama Africa, à l’occasion de la fermeture de leur centre d’accueil pour enfants des rues à Ouagadougou.

Créé il y a neuf ans, ce lieu de refuge apportait sécurité, repas, soins et soutien scolaire à près de 50 enfants chaque jour. La fermeture, due à l’aggravation des tensions régionales, marque une pause dans leur mission, mais certainement pas une fin.

BDL a accompagné Mama Africa pendant plus de 6 ans, avec constance et engagement.

C’est aussi cela, BDL S’engage : soutenir dans la durée, même quand les contextes deviennent complexes.

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