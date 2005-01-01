Cours Antoine de Saint-Exupéry – Un engagement scolaire sur l’année

Tout au long de l’année scolaire, nous avons accompagné une classe de CE1 et de CE2 de l’école Cours Antoine de Saint-Exupéry, affiliée à l’association Espérance Banlieues.

Parmi les actions menées :

Remise d’uniformes en septembre

Sorties pédagogiques (Musée des Arts et Métiers, Château de Vincennes, Notre-Dame)

Déjeuners partagés à l’école et chez BDL

Atelier cuisine dans nos locaux

Goûter de Noël

Ces moments créent un lien unique entre les enfants et les collaborateurs de BDL, autour de valeurs de transmission, curiosité et entraide.Espérance Banlieues agit dans les quartiers prioritaires pour lutter contre le décrochage scolaire par des pédagogies innovantes et exigeantes.