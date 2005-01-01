Solidarité Mayotte : Mobilisation d'urgence

En décembre, à la suite du passage dévastateur du cyclone Chido à Mayotte, BDL S’engage a rapidement mobilisé un don d’urgence en partenariat avec Apprentis d’Auteuil. Ce soutien a permis de contribuer à la reconstruction des infrastructures essentielles pour les jeunes accompagnés par l’association : abris, accès à l’eau potable, soins de base, continuité scolaire.

‍Apprentis d’Auteuil intervient depuis des décennies pour accompagner les jeunes en difficulté, notamment à Mayotte où la situation humanitaire est particulièrement préoccupante.

Un engagement dans l’urgence, mais toujours inscrit dans une vision de long terme‍