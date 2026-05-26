Jean Duchein
Gérant BDL Transitions Megatrends
Performances annuelles
L'équipe de gestion
A propos de BDL Transitions Megatrends
Historique
Nous sommes convaincus que les mégatrends sont un axe majeur pour les investissements de demain.
Labélisé ESG Luxflag avec la durabilité en toile de fonds, BDL Transitions Megatrends couvre les quatre thèmes clés de la transition économique : de l'écologie à la santé, en passant par le digital. Le fonds est investi dans la transformation de l’économie en accompagnant des sociétés de croissance avec de la visibilité à moyen terme. Il ne privilégie pas un secteur par rapport à un autre. Il est investi sur la base d’un processus de sélection prenant en compte les critères ESG, dans un environnement de croissance rentable et durable.
Notre stratégie d'investissement
BDL Transitions Megatrends a pour objectif de capter l’opportunité de la transition dans l’ensemble de l’économie. Les investissements sont répartis selon 4 mégatrends centraux : Énergie et écologie, Digitalisation, Mobilité et infrastructures, Santé et alimentation. C’est un fonds Actions Long Only, pluri-thématique, équilibré et responsable, investi majoritairement dans des entreprises de l’espace économique européen avec la possibilité d’intégrer des sociétés cotées aux Etats- Unis et en Asie.
L’objectif d’investissement de BDL Transitions Megatrends est de délivrer une performance supérieure à l’indice SXXR (STOXX 600 Europe Net Return, dividendes réinvestis). L’angle ESG de la durabilité est systématiquement et pleinement intégré dans l’analyse fondamentale lors de la sélection de titres.
BDL Transitions investit ainsi dans une trentaine d’entreprises identifiées comme des gagnantes structurelles à long terme de la transition. Le compartiment a également un objectif durable et est catégorisé selon l’article 9 du règlement SFDR.
Politique d’investissement
BDL Transitions Megatrends peut investir dans les actifs suivants :
Actions cotées des pays de l’Espace Économique Européen et de la Suisse de capitalisation boursière ou de chiffre d’affaires supérieurs à un milliard d’Euros au moment de l’acquisition (titres vifs ou CFDS)
Devises (couverture)
Jusqu'à 30% de ses actifs dans des actions cotés sur les marchés financiers d'un état membre de l'OCDE ou dans des actions d'une société ayant un chiffre d’affaires ou une capitalisation inférieure à 1 milliard d'euros
Et à titre accessoire dans d’autres OPCVM (10% de l’actif), des futures/options (actions)
Nos Prix
L'attention de l'investisseur est attirée sur les facteurs de risque des fonds, notamment le risque de perte en capital, risque action, risque de liquidité, risque de crédit, risque de contrepartie, risque de change et impact des techniques telles que les produits dérivés.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Avant toute souscription, l'investisseur doit prendre connaissance du DIC et du Prospectus de l'OPCVM.