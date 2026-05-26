BDLCM Funds - Durandal est un fonds Long Short de gestion active investi dans des actions des pays de l’OCDE. Un fonds long/short consiste à combiner des positions acheteuses (« long ») et des positions de ventes à découvert (« short ») sur les marchés actions. Le Compartiment est activement géré en référence à l'indice €STR capitalisé (EuroShort Term Rate) afin de délivrer une performance absolue supérieure à l'indice. Le fonds cherche à atteindre sur le long terme une volatilité maîtrisée.

Le processus de sélection des entreprises est quantitatif et systématique. Il s’appuie à la fois sur l’analyse des données fondamentales des entreprises (bilan, compte de résultats, etc.) et sur les aspects techniques pouvant impacter leur prix (flux des fonds passifs, volatilité, etc.). Enfin, le cycle économique est également analysé quantitativement dans la construction du portefeuille afin d’optimiser la sélection des titres.