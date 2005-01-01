ICAM Grand Paris Sud – Donner un avenir aux jeunes décrocheurs

En novembre, l’équipe de BDL S’engage a visité l’école de production de l’ICAM à Melun, qui forme chaque année des jeunes en rupture scolaire aux métiers techniques. Nous avons financé la rénovation des vestiaires de l’atelier d’électricité, un espace clé dans leur quotidien.

Ce lieu permet à des jeunes de 15 à 18 ans de retrouver une voie professionnelle concrète et valorisante, en préparant un CAP dans des conditions dignes. Nous avons été touchés par leurs témoignages, leur enthousiasme, et leur envie de réussir.

‍BDL S’engage, c’est aussi redonner confiance à ceux que l’école classique a laissés de côté.