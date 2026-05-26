Le fonds BDL Entrepreneurs cherche à réaliser une performance annuelle supérieure à 6% (nette de frais) en moyenne sur la durée de placement recommandée, en investissant dans des actions de sociétés cotées de petites et moyennes capitalisations.

Le fonds BDL Entrepreneurs est géré sans référence à un indice ou à un secteur d’activité, aucun indice existant ne reflétant l’objectif de gestion du fonds.

BDL Entrepreneurs investit au minimum 60% de l’actif dans des actions de sociétés cotées de petites et moyennes capitalisations sur les bourses de l’Union Européenne, de la Suisse, de la Norvège et duRoyaume-Uni, mais pourra avoir recours à des actions en dehors de cette zone dans la limite de 25% de l’actif.

La stratégie de gestion est discrétionnaire, elle repose sur l’analyse financière. Les décisions d’investissement s’appuieront sur la recherche fondamentale (rencontre des entreprises, de leurs clients, de leurs fournisseurs, salons thématiques, réseau d’experts, modélisation financière…) de BDL Capital Management.