Performances annuelles
A propos de BDL Entrepreneurs
Historique
Nous avons créé le fonds BDL Entrepreneurs, dont l’objectif est de saisir des opportunités de marché dans les sociétés cotées de petites et moyennes capitalisations européennes. Depuis plus de 20 ans, nous investissons dans les entreprises européennes et nous analysons leur environnement concurrentiel, leurs clients et leurs fournisseurs. Ce savoir-faire, l’analyse fondamentale et propriétaire, nous permet d’identifier des opportunités d'investissement et de génération d'alpha. Le segment des SMID (petites et moyennes valeurs) européen est profond et particulièrement adapté à notre expertise car il est dynamique et peu suivi par la communauté financière.
Notre stratégie d'investissement
Le fonds BDL Entrepreneurs cherche à réaliser une performance annuelle supérieure à 6% (nette de frais) en moyenne sur la durée de placement recommandée, en investissant dans des actions de sociétés cotées de petites et moyennes capitalisations.
Le fonds BDL Entrepreneurs est géré sans référence à un indice ou à un secteur d’activité, aucun indice existant ne reflétant l’objectif de gestion du fonds.
BDL Entrepreneurs investit au minimum 60% de l’actif dans des actions de sociétés cotées de petites et moyennes capitalisations sur les bourses de l’Union Européenne, de la Suisse, de la Norvège et duRoyaume-Uni, mais pourra avoir recours à des actions en dehors de cette zone dans la limite de 25% de l’actif.
La stratégie de gestion est discrétionnaire, elle repose sur l’analyse financière. Les décisions d’investissement s’appuieront sur la recherche fondamentale (rencontre des entreprises, de leurs clients, de leurs fournisseurs, salons thématiques, réseau d’experts, modélisation financière…) de BDL Capital Management.
Politique d’investissement
Le fonds BDL Entrepreneurs essayera de profiter d’une double analyse :
- Changements structurels de l’économie (influence des facteurs macroéconomique sur l’entreprise, réformes, privatisations, changements technologiques et réglementaires)
- Changements structurels des entreprises (position concurrentielle, changements de management, décisions de gestion, restructuration).
L'attention de l'investisseur est attirée sur les facteurs de risque des fonds, notamment le risque de perte en capital, risque action, risque de liquidité, risque de crédit, risque de contrepartie, risque de change et impact des techniques telles que les produits dérivés.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Avant toute souscription, l'investisseur doit prendre connaissance du DIC et du Prospectus de l'OPCVM.