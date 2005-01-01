Association Aïda – Une soirée pour les jeunes face au cancer

En novembre, une partie de l’équipe BDL a participé au tout premier gala organisé par l’Association Aïda, qui accompagne des adolescents et jeunes adultes atteints de cancer.

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L’événement fut un moment fort d’engagement et de générosité, ponctué de témoignages inspirants et d’échanges profonds.

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Créée par Léa Moukanas alors qu’elle n’avait que 15 ans, l’association agit autour de trois axes : rompre l’isolement à l’hôpital, aider à se projeter dans l’après-maladie, et sensibiliser les jeunes à leur santé.

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Nous sommes fiers d’avoir pu soutenir cette cause essentielle, si proche de notre pilier santé.

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