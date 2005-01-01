Association Aïda – Une soirée pour les jeunes face au cancer

En novembre, une partie de l’équipe BDL a participé au tout premier gala organisé par l’Association Aïda, qui accompagne des adolescents et jeunes adultes atteints de cancer.
L’événement fut un moment fort d’engagement et de générosité, ponctué de témoignages inspirants et d’échanges profonds.
Créée par Léa Moukanas alors qu’elle n’avait que 15 ans, l’association agit autour de trois axes : rompre l’isolement à l’hôpital, aider à se projeter dans l’après-maladie, et sensibiliser les jeunes à leur santé.
Nous sommes fiers d’avoir pu soutenir cette cause essentielle, si proche de notre pilier santé.