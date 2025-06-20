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Carta a los Inversores - T3 2026

Carta a los Inversores - T3 2026

BDL Capital Management tiene el placer de presentar su Carta a Inversores del tercer trimestre de 2026.

Leer la carta.

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