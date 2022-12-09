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Carta a los Inversores - T2 2026

Carta a los Inversores - T2 2026

BDL Capital Management tiene el placer de presentar su Carta a Inversores del segundo trimestre de 2026.

Leer la carta.

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Carta a los Inversores - T1 2026

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BDL Capital Management – Calcular el valor de una empresa

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