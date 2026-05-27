BDL Rempart è un fondo Long Short a gestione attiva con obiettivo di performance assoluta. I nostri fondi non cercano di seguire o replicare la performance di un indice. Un fondo long/short consiste nel combinare posizioni in acquisto ("long") e posizioni di vendita allo scoperto ("short").

La volontà di BDL Capital Management è di generare rendimento restando al contempo vigili sul patrimonio.

Il fondo Long Short si basa su un processo di selezione delle imprese, in acquisto e in vendita, fondato su un approccio fondamentale e una ricerca proprietaria. I livelli di esposizione derivano dalle idee di investimento.