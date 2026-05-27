Hughes Beuzelin
Presidente
Performance annuali
Team di gestione
Informazioni su BDL Rempart
Storia
Il nostro fondo Long Short storico, BDL Rempart, prende il nome dall'analogia con il castello fortificato. Una buona impresa è una fortezza inespugnabile, protetta dai concorrenti da grandi fortificazioni. Questo fondo Long Short cerca di acquistare questo tipo di impresa al prezzo giusto e di vendere quelle la cui fragilità ricorda piuttosto dei castelli di sabbia.
La nostra strategia di investimento
BDL Rempart è un fondo Long Short a gestione attiva con obiettivo di performance assoluta. I nostri fondi non cercano di seguire o replicare la performance di un indice. Un fondo long/short consiste nel combinare posizioni in acquisto ("long") e posizioni di vendita allo scoperto ("short").
La volontà di BDL Capital Management è di generare rendimento restando al contempo vigili sul patrimonio.
Il fondo Long Short si basa su un processo di selezione delle imprese, in acquisto e in vendita, fondato su un approccio fondamentale e una ricerca proprietaria. I livelli di esposizione derivano dalle idee di investimento.
Politica di investimento
BDL Rempart può investire nei seguenti attivi (fino al 100% del patrimonio):
- Azioni/indici dei paesi dell'OCSE, tra cui CFDs* (derivati) e titoli in portafoglio diretto [acquisto/vendita]
- Valute [copertura ed esposizione]
- Obbligazioni governative e societarie (incluse convertibili) con rating superiore a CCC ["investment grade"]) [acquisto/vendita]
- Strumenti finanziari relativi a tassi di interesse/credito [acquisto/vendita]
BDL Rempart può inoltre acquistare/vendere strumenti finanziari relativi a tassi di interesse/credito (fino al 40% del patrimonio) e in via accessoria (10% del patrimonio) in altri OICVM e azioni di imprese quotate il cui fatturato è inferiore a 150 milioni di euro.
L'utilizzo di questi strumenti può comportare un effetto leva. Questo meccanismo consente di amplificare la capacità di investimento. Tale effetto moltiplicatore comporta un rischio maggiore di perdita in conto capitale o di rendimento potenziale.
Si richiama l'attenzione dell'investitore sui fattori di rischio dei fondi, in particolare il rischio di perdita in conto capitale, il rischio azionario, il rischio di liquidità, il rischio di credito, il rischio di controparte, il rischio di cambio e l'impatto delle tecniche quali i prodotti derivati.
Le informazioni presentate sopra non costituiscono un elemento contrattuale né una consulenza in materia di investimenti. Prima di qualsiasi sottoscrizione, l'investitore deve prendere visione del KID e del Prospetto dell'OICVM.