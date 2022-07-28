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BDL s'engage

BDL S'engage rénove le clocher de la chapelle du Var !
Patrimoine

BDL S'engage rénove le clocher de la chapelle du Var !

16 juin 2023

Déjeuner école St Exupéry
Éducation

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09 février 2023

Visite de Paris en péniche avec l'école St Exupéry
Éducation

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27 janvier 2023

Visite des locaux de BDL pour les élèves de St Exupéry
Éducation

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27 janvier 2023

Chez BDL, on cuisine avec Linkee !
Éducation

Chez BDL, on cuisine avec Linkee !

27 janvier 2023

"BDL s'engage" soutient une crèche à Cracovie, en Pologne
Santé

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27 janvier 2023

Le déjeuner des bénévoles à l'école St Exupéry
Éducation

Le déjeuner des bénévoles à l'école St Exupéry

28 juillet 2022

BDL soutien les réfugiés ukrainiens
Santé

BDL soutien les réfugiés ukrainiens

28 juillet 2022

Collecte de chaussure pour Action Mama Africa
Santé

Collecte de chaussure pour Action Mama Africa

28 juillet 2022

BDL collecte des vêtements pour l'association Corot
Santé

BDL collecte des vêtements pour l'association Corot

28 juillet 2022

Collecte alimentaire avec Linkee
Santé

Collecte alimentaire avec Linkee

28 juillet 2022

Découverte des métiers à l'école St Exupéry
Éducation

Découverte des métiers à l'école St Exupéry

28 juillet 2022

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