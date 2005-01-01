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Visite de Paris en péniche avec l'école St Exupéry

Visite de Paris en péniche avec l'école St Exupéry

Nous avons organisé une visite de Paris en péniche avec les élèves de l'école St Exupéry.

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