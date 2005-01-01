BDL S'engage rénove le clocher de la chapelle du Var !

🏡 Le Patrimoine vous tient-il à cœur ? 🏡

Chez BDL Capital Management oui !C’est pourquoi nous avons décidé de participer à la rénovation du clocher de la chapelle du Var dans la commune de La Clusaz grâce à la Fondation du patrimoine.

La commune de la Clusaz est composée de plusieurs hameaux dotés d’édifices religieux aux dimensions variées, le bourg compte ainsi 7 églises et chapelles, des oratoires et des croix.

⛪ L’époque de construction de la chapelle du Var coïncide avec le mouvement de l’art baroque savoyard qui se développe à la fin du XVIe siècle jusqu’à la seconde moitié du XVIIe siècle dans l’ancien duché de Savoie.Avec l’aide de la sauvegarde, la commune souhaite entreprendre des travaux de restauration générale qui permettront d’ouvrir à nouveau la chapelle au public !

👉 La Fondation du patrimoine et ses 850 bénévoles relèvent chaque jour le défi de sauver notre patrimoine pour le transmettre aux générations suivantes, à travers toute la France.

Toute l’équipe de BDL S’engage est heureuse de soutenir ce beau projet ! ✨