Le déjeuner des bénévoles à l'école St Exupéry

Nous soutenons l'école Cours Antoine de Saint-Exupéry, école Espérance banlieues d'Asnières sur Seine et nous avons eu un retour enthousiaste de Thierry Dupont et Olivier Mariscal sur le déjeuner des bénévoles et bienfaiteurs du vendredi 28 janvier 2022. De bons échanges avec les élèves et les enseignants sur les prochaines actions que nous allons mener.

Au programme de ce déjeuner festif :

- 🎶 Accueil des invités par la chorale des enfants

-🍴 Déjeuner où les enfants ont pu apprendre les rituels du service à table

- 👑 Galette en dessert

- ✒️ Dictée sur un texte du Petit Prince