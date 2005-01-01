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BDL s'engage

BDL collecte des vêtements pour l'association Corot

BDL collecte des vêtements pour l'association Corot

Nous souhaitons nous associer à l'engagement de l'association CENTRE COROT ENTRAIDE D'AUTEUIL qui permet, contre une participation de 2 €, à toute personne adressée par une association ou un service social parisien d'obtenir une tenue complète (vêtement courant, chaussure et sous-vêtement).BDL a collecté un maximum de vêtements chauds pour hommes, femmes et enfants pour aider les personnes en grande précarité à Paris en cette période de fête.

#BDLsengage #donnerdusens #giveback #benevolat #solidarite #collectdevetement #engagement

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