Gestore di BDL Global Consumer

Jamie Isenwater

Laureato in biochimica all'Università di Leeds e titolare del CFA, Jamie ha iniziato la sua carriera come analista del settore retail e lusso presso Dresdner Kleinwort Wasserstein, prima di entrare in Deutsche Bank, dove ha poi coperto i settori alimentare, bevande e prodotti per la cura della persona (HPC). Nel 2013, ha fondato Ash Park Capital, un fondo di investimento con sede a Londra specializzato nei beni di consumo di base. Dopo la sua uscita nel 2022, ha lanciato nel 2023 un'attività di e-commerce D2C nel settore degli spirits ed è entrato in BDL nel 2025 per lanciare il fondo BDL Global Consumer.