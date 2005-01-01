Co-gestore BDL Convictions

Bastien Bernus

Collaboratore dal 2005 e laureato al MBA Institute, specializzazione in Finanza d'impresa e mercati all'Università Emory (Atlanta, Georgia). Bastien ha partecipato attivamente al lancio della società di gestione Boomerang Asset Management a Parigi dal 2002 come assistente gestore di Hughes Beuzelin. Nel 2005 è entrato in BDL Capital Management, contribuendo in modo significativo al suo sviluppo come analista finanziario. Da luglio 2008, ricopre il ruolo di co-gestore dei fondi BDL Rempart e BDL Convictions e copre i settori dei servizi alle imprese, alberghiero, trasporti e tempo libero.