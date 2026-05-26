Jean Duchein
Gestore BDL Transitions Megatrends
Performance annuali
Team di gestione
Informazioni su BDL Transitions Megatrends
Storia
Siamo convinti che i megatrend rappresentino un asse fondamentale per gli investimenti di domani.
Con il marchio ESG Luxflag e la sostenibilità come filo conduttore, BDL Transitions Megatrends copre i quattro temi chiave della transizione economica: dall'ecologia alla salute, passando per il digitale. Il fondo è investito nella trasformazione dell'economia, accompagnando società in crescita con visibilità a medio termine. Non privilegia un settore rispetto a un altro. È investito sulla base di un processo di selezione che tiene conto dei criteri ESG, in un contesto di crescita redditizia e sostenibile.
La nostra strategia di investimento
BDL Transitions Megatrends ha l'obiettivo di cogliere l'opportunità della transizione nell'insieme dell'economia. Gli investimenti sono ripartiti secondo 4 megatrend centrali: Energia ed ecologia, Digitalizzazione, Mobilità e infrastrutture, Salute e alimentazione. Si tratta di un fondo azionario Long Only, pluri-tematico, equilibrato e responsabile, investito prevalentemente in imprese dello Spazio Economico Europeo con la possibilità di integrare società quotate negli Stati Uniti e in Asia.
L'obiettivo di investimento di BDL Transitions Megatrends è di generare una performance superiore all'indice SXXR (STOXX 600 Europe Net Return, dividendi reinvestiti). L'approccio ESG della sostenibilità è sistematicamente e pienamente integrato nell'analisi fondamentale durante la selezione dei titoli.
BDL Transitions investe in una trentina di imprese identificate come vincenti strutturali a lungo termine della transizione. Il comparto ha inoltre un obiettivo sostenibile ed è classificato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento SFDR.
Politica di investimento
BDL Transitions Megatrends può investire nei seguenti attivi:
Azioni quotate dei paesi dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera con capitalizzazione di borsa o fatturato superiore a un miliardo di euro al momento dell'acquisizione (titoli in portafoglio diretto o CFDs)
Valute (copertura)
Fino al 30% dei propri attivi in azioni quotate sui mercati finanziari di uno Stato membro dell'OCSE o in azioni di una società con fatturato o capitalizzazione inferiore a 1 miliardo di euro
E in via accessoria in altri OICVM (10% del patrimonio), futures/opzioni (azioni)
Si richiama l'attenzione dell'investitore sui fattori di rischio dei fondi, in particolare il rischio di perdita in conto capitale, il rischio azionario, il rischio di liquidità, il rischio di credito, il rischio di controparte, il rischio di cambio e l'impatto delle tecniche quali i prodotti derivati.
Le informazioni presentate sopra non costituiscono un elemento contrattuale né una consulenza in materia di investimenti. Prima di qualsiasi sottoscrizione, l'investitore deve prendere visione del KID e del Prospetto dell'OICVM.