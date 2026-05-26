BDL Transitions Megatrends ha l'obiettivo di cogliere l'opportunità della transizione nell'insieme dell'economia. Gli investimenti sono ripartiti secondo 4 megatrend centrali: Energia ed ecologia, Digitalizzazione, Mobilità e infrastrutture, Salute e alimentazione. Si tratta di un fondo azionario Long Only, pluri-tematico, equilibrato e responsabile, investito prevalentemente in imprese dello Spazio Economico Europeo con la possibilità di integrare società quotate negli Stati Uniti e in Asia.

L'obiettivo di investimento di BDL Transitions Megatrends è di generare una performance superiore all'indice SXXR (STOXX 600 Europe Net Return, dividendi reinvestiti). L'approccio ESG della sostenibilità è sistematicamente e pienamente integrato nell'analisi fondamentale durante la selezione dei titoli.

BDL Transitions investe in una trentina di imprese identificate come vincenti strutturali a lungo termine della transizione. Il comparto ha inoltre un obiettivo sostenibile ed è classificato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento SFDR.