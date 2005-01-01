Co-fondatore

Thierry Dupont

Diplomato dell'ESCP (1984) e della Federazione Europea delle Associazioni di Analisti Finanziari, Thierry ha lavorato presso Pechiney a Singapore e poi presso Elf Atochem a Parigi. Nel 1989, è entrato nella società di intermediazione familiare Dupont-Denant, rinominata Natexis Capital. Ha poi lavorato presso Morgan Stanley, dove ha incontrato Hughes Beuzelin. Nel 2005, ha fondato BDL Capital Management. Thierry ha partecipato ai lavori del Medef sugli hedge fund e rappresenta BDL Capital Management nel club di prospettiva dell'AFII.