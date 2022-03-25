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Musée de Tradition des Fusiliers Marins et des Commandos Marines

Musée de Tradition des Fusiliers Marins et des Commandos Marines

Nous sommes heureux de soutenir la rénovation et l'ouverture de l'unique musée de tradition de la Marine nationale.

"Le but est de proposer un outil culturel et éducatif au service des visiteurs, et particulièrement des jeunes, dans les standards de la muséographie moderne, c'est-à-dire un musée didactique qui retrace l'histoire de la Marine et des fusiliers marins, tout en étant ludique et interactif."

Les équipes de BDL Capital Management sont fières de contribuer à ce projet scientifique et culturel qui répond à trois enjeux :

👉 Valoriser le patrimoine historique de la Marine

👉 Renforcer le lien Armée-Nation

👉 Enrichir l'offre culturelle de la région

Olivier Mariscal

Rédigé par

Olivier Mariscal

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