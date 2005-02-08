1. Informations juridiques concernant la société

Dénomination sociale : BDL Capital Management, Société par Actions Simplifiée au capital de 250 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 481 094 480.

Numéro de TVA intracommunautaire : FR82481094480

Siège social : 24, Rue de Rocher, 75008

Tél : 01 56 90 50 90

Siret : 48109448000045

Activité Principale Exercée (APE) : 6630Z, Gestion de fonds

BDL Capital Management est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n°GP-05000003 depuis le 08/02/2005.

Coordonnées de l’Autorité de régulation :

Autorité des marchés financiers (AMF)

17 place de la Bourse

75082 Paris Cedex 02

Directeur de publication : Bertrand Merveille, Directeur Général,

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