Livre blanc - La gestion active, levier de surperformance, de souveraineté financière européenne et de protection des épargnants
22 avril 2026
Nous avons la conviction qu’il n’y a pas de meilleur investissement que l’entreprise. Sur le long terme, les marchés actions sont la classe d’actifs la plus rentable car la seule à offrir un rendement et de la croissance.
Méthodologie
En tant que société de gestion indépendante, notre seul objectif est de sélectionner des bonnes entreprises au bon prix. Nous privilégions des sociétés qui ont un cash-flow pérenne et des investissements rentables grâce à de fortes barrières à l’entrée, comme des brevets, des licences ou des parts de marché.
Nous insistons sur la culture de ces entreprises, la qualité de leur gouvernance, la transparence et l’honnêteté de leur communication.
Nous investissons quand nous jugeons que le rendement proposé est attractif et offre une marge de sécurité. Pour cela nous comparons la génération normative de free cash-flow de la société à sa valeur d’entreprise.
L’expertise sectorielle de nos analystes facilite la compréhension des modèles économiques des entreprises et le développement d’un réseau de contacts industriels.
Visites d'entreprises
Dans notre travail d'investigation comme dans le suivi de nos investissements, nous portons une attention particulière à la qualité des équipes de management des entreprises. Le Directeur Général d'une société, en tant que responsable de l'allocation du capital, joue un rôle déterminant dans la création de valeur et la valorisation de nos investissements.
Que ce soit dans nos locaux, sur leurs sites ou lors de conférences et de salons professionnels, nos analystes organisent près de 1000 rencontres entreprises chaque année pour approfondir leur connaissance des équipes dirigeantes.
Outils propriétaires
Nous améliorons nos décisions d'investissement en maîtrisant et en organisant les données à notre disposition.
Toutes les entreprises suivies font l'objet d'un modèle financier sur mesure pour évaluer les écarts entre le cours de bourse et la valeur intrinsèque de chacune d'entre elle.
Nos applications de gestion des risques et nos développements en intelligence artificielle enrichissent notre expertise fondamentale en analysant des données de marchés multiples comme les facteurs quantitatifs, les biais implicites, les régimes de marchés ou les différents types de flux qui impactent les cours de bourse.
Alignement des intérêts
Notre mission est de valoriser le capital de nos clients sur la durée en traversant avec succès les différents cycles économiques. Pour maintenir un engagement irréprochable, les collaborateurs de BDL Capital Management réinvestissent chaque année une partie significative de leur rémunération dans les fonds gérés pour nos clients.
Nos perspectives
Explorer nos analyses approfondies du marché et des stratégies d'investissement.
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