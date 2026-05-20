Livre blanc - La gestion active, levier de surperformance, de souveraineté financière européenne et de protection des épargnants
22 avril 2026
Notre histoire en chiffres
Depuis plus de 20 ans, nous gérons l'épargne de clients institutionnels (compagnies d’assurance, caisses de retraites, mutuelles …), de banques privées et de conseillers en gestion de patrimoine avec une expertise unique sur les actions cotées.
20
Années d'expertise
1000+
Visites d'entreprises par an
3.9 Mds
€ sous gestion
Notre Philosophie d'investissement
Nous adoptons une gestion active rigoureuse, fondée sur l’investissement de long terme et la sélection d’un portefeuille concentré, sans céder aux modes du marché. S’appuyant sur une analyse fondamentale approfondie et sur l’une des équipes d’analystes les plus étoffées parmi les sociétés de gestion indépendantes françaises, nous développons une expertise unique grâce à nos nombreuses rencontres avec les entreprises et leurs dirigeants.
Fidèle à une approche patrimoniale, nous investissons, au bon prix et avec une marge de sécurité, dans des entreprises dont les modèles économiques sont solides. Nous analysons les atouts qui font la pérennité de chaque entreprise et donnons la priorité à la prévisibilité des cash flow.
Investir et s'investir
La gestion chez BDL Capital Management repose sur une analyse fondamentale exigeante, nourrie de centaines de rencontres avec les entreprises et d’une expertise industrielle reconnue. Nous sommes convaincus que l’entreprise constitue le meilleur investissement et nous étudions les modèles économiques pour identifier ceux qui créent durablement de la valeur.
Société de gestion française et indépendante, nous cultivons notre autonomie et l’implication de nos collaborateurs, actionnaires de BDL Capital Management et investisseurs dans nos fonds. Cette démarche s’accompagne également d’un engagement sociétal fort à travers l’association BDL S’engage. Notre ambition : investir avec conviction, responsabilité et discipline.
Avec 17 analystes/experts sectoriels, nous avons une des équipes les plus étoffées en Europe.
Nos visites d'entreprises
Visite Airbus Defence
20/05/2026 · Maxime F.
CMD Kering
24/04/2026 · Paul de B.
Visite X-Fab
15/04/2026 · Vincent, Aymeric, Hughes et Esther
CMD Convatec
09/04/2026 · Etienne M.
Meeting Data Center World Expo
05/03/2026 · Maxime F.
Visite OVH Cloud
02/03/2026 · Maxime F.
Investor day Mercedes
02/02/2026 · Maxime F.
Visite Soitec
15/01/2026 · Vincent M. & Aymeric M.
Visite Nexans Ampacity
08/01/2026 · Maxime F.
Visite SIG
18/12/2025 · Louis & Étienne
CMD Schneider Electric
12/12/2025 · Maxime F.
CMD Informa
07/12/2025 · Paul de B.
Visite Food Ingredients Europe
02/12/2025 · Bastien B.
Visite William Demant
01/12/2025 · Louis L.
Meeting Orsted
27/11/2025 · Etienne M.
CMD Valeo
21/11/2025 · Maxime F.
CMD Rheinmetall
20/11/2025 · Martin A.
CMD Siemens Healthineers
18/11/2025 · Louis L.
CMD Hensoldt
14/11/2025 · Martin A.
Visite Bodycote
12/11/2025 · Aymeric & Maxime
CMD Campari
07/11/2025 · Paul de B.
Visite Heineken
26/10/2025 · Paul de B.
Visite Eurofins
24/10/2025 · Étienne M.
Visite Heidelberg Materials
13/10/2025 · Aymeric M.
Visite Wienerberger
09/10/2025 · Aymeric M.
Visite Holcim
08/10/2025 · Aymeric M.
Visite Dormakaba
08/10/2025 · Aymeric M.
Visite Belimo
08/10/2025 · Aymeric M.
Meeting Sika
08/10/2025 · Aymeric M.
Visite ADP
06/10/2025 · Aymeric M.
CMD Thyssenkrupp Marine Systems
30/09/2025 · Martin A.
Visite Valeo
25/09/2025 · Hughes B.
Visite Asmodée
24/09/2025 · Alexandre M.
CMD ASMI
24/09/2025 · Vincent M.
Visite HBX
11/09/2025 · Vincent M.
Investor day Groupe Magnum
11/09/2025 · Paul B.
Visite IAA Mobility
08/09/2025 · Maxime F.
Visite Rockwool
26/08/2025 · Aymeric M.
Investor day BMW
16/07/2025 · Maxime F.
Visite CP Kelco
09/07/2025 · Bastien B.
Investor day Cleveland-Cliffs
06/07/2025 · Maxime F.
Visite Lottomatica, Flutter, Entain
26/06/2025 · Paul B.
CMD Continental AG
24/06/2025 · Maxime F.
Visite Salon du Bourget
18/06/2025 · Martin A.
Visite Salon du Bourget
18/06/2025 · Martin A.
Meeting Enel
03/06/2025 · Louis L.
CMD Diageo
21/05/2025 · Paul B.
CMD Banijay
16/05/2025 · Paul B.
Meeting Fluidra
12/05/2025 · Hughes B., Aymeric M., Maxime F.
Meeting Ferrari
22/04/2025 · Alaric D.
CMD Fluidra
08/04/2025 · Maxime F.
Visite Wartsila
27/03/2025 · Bastien B.
Meeting Daimler Truck, EcarX, Mercedes
25/03/2025 · Maxime F.
Visite Rolls Royce
25/03/2025 · Martin A.
CMD Mercedes
24/02/2025 · Maxime F.
Visite Pirelli
16/01/2025 · Maxime F.
Visite Energiewende
13/01/2025 · Louis L.
CMD Siemens Smart Infrastructure
13/12/2024 · Aymeric M.
Visite JCDecaux
11/12/2024 · Paul B.
Visite Carl Zeiss
11/12/2024 · Augustin T.
CMD Aalberts
10/12/2024 · Maxime F.
Visite Stevanato
09/12/2024 · Augustin T.
Nos stratégies d'investissement phares
BDL Rempart
BDL Rempart, notre fonds Long Short, repose sur une idée forte : certains modèles économiques sont créateurs de valeur, aussi bien pour les salariés que pour les actionnaires, d’autres non. Pour cela, notre équipe d’analystes œuvre depuis plus de 20 ans dans un seul but : faire de ce fonds un moteur de performance, quel que soit l’environnement économique.
BDL Convictions
L’équipe de gestion ne suit pas les modes, n’achète pas des cours de bourse, n’investit pas dans des indices, mais dans des entreprises sélectionnées une par une. Les décisions d’investissement sont le fruit d’un travail d’analyse discipliné réalisé par une équipe d’experts.
Nos perspectives
Explorer nos analyses approfondies du marché et des stratégies d'investissement.
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