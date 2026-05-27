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BDL Rempart Maj: 27.05.2026
YTD +2.84%
1 an +4.49%
3 ans +28.46%
5 ans +41.28%
10 ans +58.62%
Création +158.07%
Annualisé +4.68%
VL 258.07 €
SRI 3/7
BDL Convictions Maj: 27.05.2026
YTD +4.33%
1 an +9.28%
3 ans +43.87%
5 ans +43.71%
10 ans +110.21%
Création +370.07%
Annualisé +9.13%
VL 4,700.69 €
SRI 4/7
BDL Durandal Maj: 26.05.2026
YTD +2.75%
1 an +4.05%
3 ans +12.61%
5 ans +5.21%
10 ans -
Création +9.99%
Annualisé +1.27%
VL 109.99 €
SRI 2/7
Feeder Rempart Maj: 26.05.2026
YTD +1%
1 an +2.48%
3 ans +25.39%
5 ans +37.54%
10 ans +53.53%
Création +55.92%
Annualisé +4.32%
VL 155.92 €
SRI 3/7

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

BDL Rempart Maj: 27.05.2026
YTD +2.84%
1 an +4.49%
3 ans +28.46%
5 ans +41.28%
10 ans +58.62%
Création +158.07%
Annualisé +4.68%
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SRI 3/7
BDL Convictions Maj: 27.05.2026
YTD +4.33%
1 an +9.28%
3 ans +43.87%
5 ans +43.71%
10 ans +110.21%
Création +370.07%
Annualisé +9.13%
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SRI 4/7
BDL Durandal Maj: 26.05.2026
YTD +2.75%
1 an +4.05%
3 ans +12.61%
5 ans +5.21%
10 ans -
Création +9.99%
Annualisé +1.27%
VL 109.99 €
SRI 2/7
Feeder Rempart Maj: 26.05.2026
YTD +1%
1 an +2.48%
3 ans +25.39%
5 ans +37.54%
10 ans +53.53%
Création +55.92%
Annualisé +4.32%
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Contactez nos équipes pour en savoir plus

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