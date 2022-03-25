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Action Mama Africa

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Action Mama Africa Accueille les enfants en bas âge des femmes travaillant dans une mine degranit à Ouagadougou et elle offre aussi à des enfants des rues des formations à plusieurs métiers. Nous avons rencontré la responsable à BDL, fait une collecte de vêtements et de chaussure en plus de notre aide financière
Communication pédagogique

Nous sommes engagé auprès de l'association Action Mama Africa présente à Ouagadougou au Burkina Faso. Le Centre Action Mama Africa accueille chaque jour une cinquantaine d’enfants. Il leur offre l’accès aux soins de santé primaire, la possibilité de se laver, de laver leurs vêtements, et leur propose un repas riche et équilibré. Au-delà d'un dons financier les salariers de BDL ont organisé une collecte de chaussure car les enfants sont en grande majorité pied nu et se blesse facilement.

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Olivier Mariscal

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Olivier Mariscal

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