Hughes Beuzelin
Président
Notre équipe combine expérience, rigueur analytique et passion pour l'investissement dans les entreprises. Pour comprendre ces entreprises et leurs modèles économiques, nos analystes étudient quotidiennement leurs rapports annuels, rencontrent leurs dirigeants et visitent leurs sites de production. Découvrez notre équipe.
Gestion quantitative
Equipe commerciale France
Bertrand Merveille
Directeur Général
Victorien de Gastines
Directeur commercial
Cyril Michot
Relations Investisseurs
Camille de Chaudenay
Relations Investisseurs
Périne André
Relations Investisseurs
Théo Romarin
Relations Investisseurs
Ulysse Grall
Responsable Service Client
Equipe commerciale international
Romain Mayer
Responsable Développement Suisse
Alessandro Curti Da Porto
Responsable Développement Italie
Flavien Del Pino
Responsable développement Espagne
Risques, IA, Technologie de l'information
Middle Office
Office manager
Rejoindre BDL Capital Management
Chez BDL Capital Management, nous avons la conviction que notre succès repose sur notre équipe talentueuse et dévouée. Nous offrons un environnement de travail stimulant où l'innovation, la collaboration et le développement professionnel sont au cœur de notre culture d'entreprise.