Admiratifs de l’école Antoine de St Exupéry appartenant à la fondation Esperance banlieue qui est totalement financée par des dons en France.

Cette école qui accueille des élèves venant de quartiers défavorisés a pour but principal de bien intégrer les enfants en France. Pour cela, en plus de l’éducation donnée aux enfants, elle accentue l’apprentissage sur la connaissance de la France, sa culture, son patrimoine avec exigence et bienveillance.

- Notre aide est financière : nous finançons une classe de la 5eme à la troisième.

- Humaine : nous déjeunons à l’école à tour de rôle tous les 15 jours pour faire la connaissance des élèves, nous leur présentons nos divers métiers tels que la comptabilité, la finance, la commercialisation dans leur classe, certains viendront faire leur stage de troisième chez nous et d’autres projets tels que des sorties extra-scolaires.

Selon nous, notre aide est réussie si nous leur avons acquis notre confiance, écoute, curiosité et intérêt au monde du travail.



Communication pédagogique

BDL s'engage auprès de l'école Cours Antoine de Saint-Exupéry, école Espérance banlieues d'Asnières sur Seine.

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