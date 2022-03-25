Espérance Banlieues - Cours Antoine de Saint-Exupéry

Vendredi 1er Décembre, nous avons eu le plaisir de nous rendre à l'association Espérance Banlieues - Cours Antoine de Saint-Exupérypour rendre visite à la classe de CE1 que nous parrainons cette année. Une après-midi a été consacrée à la célébration de Noël, nous avons eu l'occasion de préparer des biscuits sablés et réaliser des décorations de Noël.

Nous sommes heureux de soutenir Espérance Banlieues et avons apprécié ce moment privilégié avec les élèves.

"L'association Espérance banlieues développe des écoles innovantes au cœur des quartiers prioritaires en France afin de réduire les inégalités sociales et le décrochage scolaire."

Admiratifs de l’école Antoine de St Exupéry appartenant à la fondation Esperance banlieue qui est totalement financée par des dons en France. Cette école qui accueille des élèves venant de quartiers défavorisés a pour but principal de bien intégrer les enfants en France. Pour cela, en plus de l’éducation donnée aux enfants, elle accentue l’apprentissage sur la connaissance de la France, sa culture, son patrimoine avec exigence et bienveillance.