BDL Capital Management, en partenariat avec les équipes de l'Association Aïda et du Festival de Toulouse, est fier de participer en tant que mécène majeur ! 🎉🎶

Grâce à notre mécénat, nous avons pu offrir de nombreuses invitations à ceux qui le méritent le plus, y compris le personnel soignant et des associations locales. De plus, nous avons soutenu la réalisation de plusieurs événements significatifs :

👉 Un concert gratuit de Jean François Zygel au Centre culturel Renan, rendant la musique classique accessible à tous.

👉 Une rencontre et un spectacle exceptionnels avec Ibrahim Maalouf destinés à un public scolaire au Lido, le cirque de Toulouse.

👉 Un concert intimiste de la violoniste Clara Danchin à l’hôpital Garonne, offrant un moment de beauté aux patients en soins palliatifs.

Au total, plus de 200 billets ont été distribués.

Nous serions ravis de vous y retrouver !