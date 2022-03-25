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BDL Capital Management, en partenariat avec les équipes de l'Association Aïda et du Festival de Toulouse

BDL Capital Management, en partenariat avec les équipes de l'Association Aïda et du Festival de Toulouse

BDL Capital Management, en partenariat avec les équipes de l'Association Aïda et du Festival de Toulouse, est fier de participer en tant que mécène majeur ! 🎉🎶

Grâce à notre mécénat, nous avons pu offrir de nombreuses invitations à ceux qui le méritent le plus, y compris le personnel soignant et des associations locales. De plus, nous avons soutenu la réalisation de plusieurs événements significatifs :

👉 Un concert gratuit de Jean François Zygel au Centre culturel Renan, rendant la musique classique accessible à tous.

👉 Une rencontre et un spectacle exceptionnels avec Ibrahim Maalouf destinés à un public scolaire au Lido, le cirque de Toulouse.

👉 Un concert intimiste de la violoniste Clara Danchin à l’hôpital Garonne, offrant un moment de beauté aux patients en soins palliatifs.

Au total, plus de 200 billets ont été distribués.

Nous serions ravis de vous y retrouver !

Olivier Mariscal

Rédigé par

Olivier Mariscal

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