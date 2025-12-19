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Lettre de la gestion

Livre blanc - La gestion active, levier de surperformance, de souveraineté financière européenne et de protection des épargnants
BDL Capital Management

Livre blanc - La gestion active, levier de surperformance, de souveraineté financière européenne et de protection des épargnants

22 avril 2026

Marchés privés : l’illusion de la liquidité, le nouveau pari risqué du régulateur
Tribunes

Marchés privés : l’illusion de la liquidité, le nouveau pari risqué du régulateur

02 avril 2026

Lettre de gestion - T1 2026
Lettre de la gestion

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01 avril 2026

La recette de la bonne entreprise : construire des remparts
Tribunes

La recette de la bonne entreprise : construire des remparts

23 mars 2026

Épargne : il est temps de briser la « tyrannie des indices » pour retrouver notre souveraineté
Tribunes

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13 mars 2026

Flash Info - Mars 2026
Lettre de la gestion

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05 mars 2026

Financement de l'Europe : le rapport Draghi face au tabou de l'épargne française
Tribunes

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04 mars 2026

Lettre annuelle de gestion
Lettre de la gestion

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10 février 2026

Intelligence artificielle : des premiers symptômes à un risque de propagation
Tribunes

Intelligence artificielle : des premiers symptômes à un risque de propagation

28 janvier 2026

Visite de la fab de Soitec
Rencontre entreprise

Visite de la fab de Soitec

12 janvier 2026

Visite du site de Nexans Ampacity à Lyon
Rencontre entreprise

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08 janvier 2026

Visite de la plus grande usine de SIG Group
Rencontre entreprise

Visite de la plus grande usine de SIG Group

19 décembre 2025