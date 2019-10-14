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Lettre de la gestion

Visite de Swiss Re
Rencontre entreprise

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25 novembre 2019

Visite Elis Birmingham
Rencontre entreprise

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25 novembre 2019

Visite d'Aviva
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20 novembre 2019

Global Gaming Expo (G2E) Las Vegas
Rencontre entreprise

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18 novembre 2019

Zurich CMD
Rencontre entreprise

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18 novembre 2019

Journée Investisseurs Air France
Rencontre entreprise

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12 novembre 2019

Capital Markets Day d'Eurofins à Hambourg
Rencontre entreprise

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05 novembre 2019

Visite des chantiers Petrofac
Rencontre entreprise

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29 octobre 2019

Capital Markets Day de Novozymes
Rencontre entreprise

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28 octobre 2019

Visite de site Elis
Rencontre entreprise

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18 octobre 2019

Visite de BBA aviation
Rencontre entreprise

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14 octobre 2019

Visite du salon du camping car
Rencontre entreprise

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14 octobre 2019