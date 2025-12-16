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Global Gaming Expo (G2E) Las Vegas

Global Gaming Expo (G2E) Las Vegas

Nous nous sommes rendus à Las Vegas lors de la Global Gaming Expo (G2E). L'abolition de l'interdiction des paris sportifs en ligne aux Etats-Unis en 2018 a ouvert la voie à un marché estimé à plus de 7 milliards de dollars à horizon 5 ans, une opportunité exceptionnelle pour les opérateurs de paris en ligne européens en tant que leaders technologiques du secteur. Nous avons pu rencontrer le top management des différents acteurs de ce nouveau marché afin de discuter de leur stratégie pour pénétrer ce marché.

Olivier Mariscal

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Olivier Mariscal

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