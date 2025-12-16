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Visite Elis Birmingham

Visite Elis Birmingham

Nous nous sommes rendus à Birmingham sur le site de Elis, anciennement Berendsen.

Nous avons pu nous rendre compte des évolutions apportées en 2 ans, tant au niveau industriel qu'au niveau commercial.

Olivier Mariscal

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Olivier Mariscal

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