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Lettre de la gestion

Marchés privés : l’illusion de la liquidité, le nouveau pari risqué du régulateur
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Marchés privés : l’illusion de la liquidité, le nouveau pari risqué du régulateur

02 avril 2026

La recette de la bonne entreprise : construire des remparts
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La recette de la bonne entreprise : construire des remparts

23 mars 2026

Épargne : il est temps de briser la « tyrannie des indices » pour retrouver notre souveraineté
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Épargne : il est temps de briser la « tyrannie des indices » pour retrouver notre souveraineté

13 mars 2026

Financement de l'Europe : le rapport Draghi face au tabou de l'épargne française
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Financement de l'Europe : le rapport Draghi face au tabou de l'épargne française

04 mars 2026

Intelligence artificielle : des premiers symptômes à un risque de propagation
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Intelligence artificielle : des premiers symptômes à un risque de propagation

28 janvier 2026

Le Cygne Noir de l'inflation : La Fed en passe de faire sauter les verrous monétaires ?
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Le Cygne Noir de l'inflation : La Fed en passe de faire sauter les verrous monétaires ?

15 décembre 2025

A l’instar de la SEC, le régulateur européen saura-t-il se remettre en question ?
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A l’instar de la SEC, le régulateur européen saura-t-il se remettre en question ?

14 novembre 2025

Épargnants, c’est l’audace qui devient le pari le moins risqué !
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Épargnants, c’est l’audace qui devient le pari le moins risqué !

24 octobre 2025

Pourquoi le coût du capital va monter aux Etats-Unis
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Pourquoi le coût du capital va monter aux Etats-Unis

01 septembre 2025

La grande (dés) illusion américaine ?
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La grande (dés) illusion américaine ?

25 août 2025

Retrouver notre souveraineté européenne : l’immanquable opportunité ?
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05 juillet 2025

L'Etat et nos retraites : il est plus facile de prendre des risques avec l'argent des autres
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L'Etat et nos retraites : il est plus facile de prendre des risques avec l'argent des autres

23 juin 2025