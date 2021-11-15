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Lettre de la gestion

La relation action/obligation par Maxime Hayot
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La relation action/obligation par Maxime Hayot

18 février 2022

Le mauvais procès fait aux vendeurs à découvert
Tribunes

Le mauvais procès fait aux vendeurs à découvert

11 février 2022

Le projet AgorHa
BDL s'engage

Le projet AgorHa

06 février 2022

SIEMENS : un leader de la transition énergétique
Tribunes

SIEMENS : un leader de la transition énergétique

31 janvier 2022

BDL enregistre une collecte de plus de 400 millions d’euros
BDL dans la presse

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27 janvier 2022

2021 : la folle année de l'investissement factoriel
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2021 : la folle année de l'investissement factoriel

21 janvier 2022

BDL Transitions passe les 100 millions d’euros d’encours
BDL dans la presse

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05 janvier 2022

Entretien d'Aymeric Mellet lors du salon BFM Patrimoine
BDL dans la presse

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23 décembre 2021

Interview de Maxime HAYOT, gérant de BDL Durandal
BDL dans la presse

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23 décembre 2021

Les perspectives 2022 de BDL Capital Management
BDL dans la presse

Les perspectives 2022 de BDL Capital Management

23 décembre 2021

Bilan mitigé de la COP26 par Jean Duchein
Tribunes

Bilan mitigé de la COP26 par Jean Duchein

20 décembre 2021

Angle ESG : Eiffage, bâtisseur des infrastructures de demain
Tribunes

Angle ESG : Eiffage, bâtisseur des infrastructures de demain

15 novembre 2021