BDL Transitions passe les 100 millions d’euros d’encours

BDL Capital Management a le plaisir d’annoncer que BDL Transitions vient de franchir le cap des 100 millions d’euros d’encours. Ce nouveau ‘milestone’ intervient après le passage en 2021, du cap du milliard d’euros d’encours pour BDL Convictions et des 100 millions d’euros pour Durandal, deux autres produits de la gamme de BDL Capital Management. Dernier-né de la gamme de trois stratégies proposées par BDL Capital Management, ce compartiment de la sicav luxembourgeoise BDLCM Funds investi principalement en actions européennes[1] a été créé en mai 2019. Au 04/01/2022, les actifs du fonds, géré par Jean Duchein, représentaient 101.842.494 euros.

BDL Transitions propose une gestion de convictions, avec un portefeuille concentré sur une quarantaine de titres de sociétés considérées par son gérant comme étant des acteurs clé des grandes transitions ESG en cours, dans cinq thématiques : écologie/transition énergétique, digitalisation, mobilité/infrastructures, Santé/bien-être et nouveaux enjeux économiques.

Les critères ESG sont considérés comme de véritables contributeurs à la performance ; l'analyse extra-financière (ESG) est intégrée à l'analyse fondamentale dans la sélection des investissements du fonds. Le processus de gestion de BDL Transitions s’appuie, pour son analyse fondamentale, sur la méthodologie ESG propriétaire QIRA et une forte sélectivité en matière de qualité financière des entreprises et de valorisation. Dès son démarrage, BDL Transitions a obtenu le label français ISR et il relève de l’article 9 de SFDR[2].

Jean Duchein, gérant du fonds, se félicite du franchissement de ce cap des 100 millions d’euros, moins de trois ans après le lancement : « En juin 2021, la sélection de BDL Transitions comme premier investissement du nouveau compartiment du fonds de place Emergence avait marqué une première étape importante dans la reconnaissance de notre stratégie par le marché. Le passage des 100 millions d’euros en est une autre, qui nous conforte dans le travail accompli. Les investisseurs ont aujourd’hui besoin de solutions adaptées face aux transitions ESG en cours et à leurs implications sur l’économie. Je remercie chaleureusement les équipes qui ont contribué à l’essor du fonds ainsi que les investisseurs qui nous font confiance ».

Caractéristiques du fonds

BDL Transitions : le Compartiment cherche à réaliser une performance supérieure à celle de l’indice SXXR (STOXX Europe 600 Net Return), en mettant en œuvre une stratégie dite « long ».Catégorie de partsCompartiment de BDLCM Funds Classe : C ISIN LU1988108350Horizon d’investissementLe Compartiment s'adresse à des investisseurs ayant un horizon d'investissement de 3 à 5 ans et capitalise les revenus accumulés.Profil de risque et de rendement6 | Ce Compartiment appartient à la catégorie de risque 6 dans la mesure où le Compartiment peut s’exposer au risque lié aux marchés actions jusqu’à 100% de sa valeur nette d’inventaire.Risques associésRisque de perte en capital, risque action, risque crédit, risque de liquidité, risque de contrepartie, risques liés aux produits dérivés

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A propos de BDL Capital Management

BDL Capital Management est une société de gestion indépendante créée en 2005.

Depuis 15 ans, nous gérons l’épargne de clients institutionnels (compagnies d’assurance, caisses de retraites, mutuelles…), de banques privées et de conseillers en gestion de patrimoine.

L’investissement dans les actions européennes est notre expertise, l’analyse approfondie des entreprises est notre particularité.

Avec 14 analystes/experts sectoriels, nous avons une des équipes les plus étoffées en Europe.

BDL Capital Management gère 2 milliards d’euros sur 3 stratégies :

La gestion fondamentale et ESG, déclinée au sein de BDL Rempart et BDL Convictions, 2 fonds qui ont plus de 10 ans d’historique.

La gestion quantamentale à travers le fonds Durandal.

La gestion labellisée ISR avec notre fonds BDL Transitions, lancé en 2019.

Contacts

Good Paper | Caroline Babouillard : cbabouillars@good-paper.com | 06 18 73 45 73

BDL Capital Management | Olivier Mariscal : olivier.mariscal@bdlcm.com | 01 56 90 08 35

[1] Entendu comme actions des entreprises de l'espace économique européen et de la Suisse

[2] Pour plus d’information concernant les méthodologies de calcul des indicateurs ESG, la constitution de l’univers d’investissement du fonds BDL Transitions et sur notre démarche d’investisseur responsable, veuillez-vous référez à notre code de transparence et aux documents disponibles sur notre site internet à l’adresse suivante : https://www.bdlcm.com/notre-approche-esg

Avertissement

Document promotionnel. COMMUNIQUÉ DE PRESSE A DESTINATION DES INVESTISSEURS NON-PROFESSIONNELS au sens de la directive MIF II.

Les informations fournies ne sauraient en aucun cas représenter un conseil, offre, sollicitation ou une recommandation d'investissement dans des placements particuliers. Les informations contenues dans ce document ne sauraient se substituer au jugement du destinataire sur lequel celui-ci doit se fonder. En tout état de cause, les informations présentées ne sont pas suffisantes pour avoir une compréhension permettant d’investir en toute connaissance de cause dans ce produit. Un investissement dans un des fonds de BDL Capital Management ne devrait être considéré qu’après consultation du prospectus. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne font l’objet d’aucune garantie. Pour plus d’information sur les risques auxquels le fonds est exposé, nous vous invitons à consulter le DICI du fonds, disponible sur demande ou sur www.bdlcm.com.

Le Label ISR ne garantit pas la performance financière du fonds.

Pour plus d’information concernant les méthodologies de calcul des indicateurs ESG, et sur notre démarche d’investisseur responsable, veuillez-vous référez à notre code de transparence et aux documents disponibles sur notre site internet à l’adresse suivante : https://www.bdlcm.com/notre-approche-esg

Une information sur le droit de réclamation ou l’exercice d’un recours collectif est disponible en anglais sur le site de BDL Capital Management : https://www.bdlcm.com/informations-reglementaires. BDL Capital Management peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE.

Frais en cas de surperformance : 20% TTC au-delà du SXXR capitalisé, uniquement si la performance du fonds est positive et avec High Water Mark