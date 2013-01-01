Gestor de BDL Global Consumer

Jamie Isenwater

Graduado en bioquímica por la Universidad de Leeds y titular del CFA, Jamie inició su carrera como analista del sector minorista y de lujo en Dresdner Kleinwort Wasserstein, antes de incorporarse a Deutsche Bank, donde cubrió los sectores de alimentación, bebidas y productos de gran consumo (HPC). En 2013, fundó Ash Park Capital, un fondo de inversión con sede en Londres especializado en bienes de consumo básico. Tras su salida en 2022, lanzó en 2023 una empresa de licores en comercio electrónico D2C y se incorporó a BDL en 2025 para lanzar el fondo BDL Global Consumer.