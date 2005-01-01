Co-gestor BDL Convictions

Bastien Bernus

Colaborador desde 2005 y graduado del MBA Institute, especialización en Finanzas corporativas y mercados en la Universidad Emory (Atlanta, Georgia). Bastien participó activamente en el lanzamiento de la sociedad de gestión Boomerang Asset Management en París desde 2002 como asistente de gestión de Hughes Beuzelin. En 2005 se incorporó a BDL Capital Management, contribuyendo ampliamente a su desarrollo como analista financiero. Desde julio de 2008, ocupa el puesto de co-gestor de los fondos BDL Rempart y BDL Convictions y cubre los sectores de servicios empresariales, hostelería, transporte y ocio.