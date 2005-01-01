Cofundador

Thierry Dupont

Diplomado de la ESCP (1984) y de la Federación Europea de Asociaciones de Analistas Financieros, Thierry trabajó en Pechiney en Singapur y luego en Elf Atochem en París. En 1989, se incorporó a la sociedad de bolsa familiar Dupont-Denant, rebautizada como Natexis Capital. Posteriormente trabajó en Morgan Stanley, donde conoció a Hughes Beuzelin. En 2005, creó BDL Capital Management. Thierry ha participado en los trabajos del Medef sobre hedge funds y representa a BDL Capital Management en el club de prospectiva de la AFII.