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Lettre de la gestion

Rencontre avec plus de 20 entreprises du secteur du luxe et de la consommation en Chine
Rencontre entreprise

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22 avril 2025

Visite d'entreprise Avril 2025
Rencontre entreprise

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16 avril 2025

Les turbulences des tarifs américains - Flash Info BDL Transitions Megatrends
Lettre de la gestion

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08 avril 2025

Impact des tarifs américains - Flash Info
Lettre de la gestion

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06 avril 2025

L’ESG s’intéresse à la défense : mieux vaut tard que jamais !
Tribunes

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03 avril 2025

Recommended bid by Prosus N.V. undervalues Just Eat Takeaway.com N.V.
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01 avril 2025

4000 milliards d'euros : l'opportunité manquée pour le patrimoine des Français
Tribunes

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18 mars 2025

Visites d'entreprises Février 2025
Rencontre entreprise

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12 février 2025

Comment la réglementation étouffe la bourse ?
Tribunes

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10 février 2025

Visites d'entreprises - Technoprobe, Alfa Laval, RSNA, Safran, Stevanato
BDL Capital Management

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12 décembre 2024

Les grands indices boursiers remplissent-ils encore leur rôle ?
Tribunes

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09 décembre 2024

Lettre aux investisseurs - Novembre 2024
Lettre de la gestion

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28 novembre 2024

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