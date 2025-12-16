Rencontre avec plus de 20 entreprises du secteur du luxe et de la consommation en Chine

Alaric Delmas, analyste des secteurs des biens de consommation et des médias, s’est rendu en Chine pour rencontrer plus de 20 entreprises du secteur du luxe et de la consommation :

• Casa Ferrari (Shanghai) : visite d’une des trois "maisons" Ferrari dans le monde, réservée à une clientèle ultra-premium. Échanges avec le CEO Chine sur l’évolution du marché automobile haut de gamme, les attentes culturelles locales et les protocoles de vente.

• Bicester Village (Shanghai) : découverte d’un opérateur d’outlets premium en forte croissance, avec des discussions sur le repositionnement du canal, les relations marques et l’expérience client.

• Galeries Lafayette Chine : rencontre avec le CEO Chine pour aborder la transformation de la relation client, les stratégies d’adaptation locale et les plans d’investissement.

• Plateforme de revente (Hong Kong) : immersion dans un acteur du marché parallèle qui rachète les excédents d’inventaire européens pour les revendre à prix réduits en Asie.