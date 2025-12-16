Visite d'entreprise Avril 2025

🌍 Chez BDL Capital Management, nos équipes poursuivent leur travail d’analyse sur le terrain, au plus proche des réalités industrielles des entreprises.

🔧 Martin ANDRIES visité les ateliers de maintenance de Rolls-Royce et de MTU Aero Engines, deux acteurs majeurs de la maintenance, réparation et remise en état (MRO) de moteurs d’avions. Les capacités de maintenance atteignent 450 moteurs par an chez MTU, tandis que Rolls Royce vise 70 moteurs d’A350 d’ici fin 2025.

🚚 Maxime Frydman a mené un voyage d’étude dans l’automobile allemande avec des rencontres chez Daimler Truck AG, ECARX, Bertrandt Group AG, Porsche AG et Mercedes-Benz AG (focus utilitaires). L’occasion d’approfondir la dynamique de l’écosystème et d’évaluer les enjeux à venir dans la mobilité.

⚙️ Bastien Bernus, co-gérant du fonds BDL Convictions, a visité l’un des six centres logistiques mondiaux de Wärtsilä, acteur incontournable de l’ingénierie maritime. Le site, automatisé à 97 %, gère 1,2 million de références et expédie 3 800 colis par jour, appuyant un service après-vente qui représente la moitié du chiffre d’affaires de l’entreprise.

🏊 Maxime a également assisté au Capital Markets Day de Fluidra à Barcelone. L’entreprise, leader mondial des équipements pour piscines, a présenté ses objectifs de croissance et de rentabilité, tout en détaillant sa réponse aux hausses de droits de douane aux États-Unis. La journée s’est poursuivie par une visite du centre R&D et de l’usine historique.

✈️ Martin ANDRIES s’est rendu chez Figeac Aero, fournisseur stratégique pour Airbus, Safran, Dassault Aviation et Boeing. L’usine, très automatisée, produit notamment des pièces de structures et de moteurs d’avions, avec une capacité de 25 cratères de moteur par semaine, en fonctionnement continu 24h/24, 7j/7.

Ces rencontres renforcent notre compréhension des chaînes de valeur industrielles et enrichissent notre processus d’investissement.