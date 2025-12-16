Equipe

Méthodologie

Nos Fonds

Actualités

Contact

BDL s'engage

Visite d'entreprise Avril 2025

Visite d'entreprise Avril 2025

🌍 Chez BDL Capital Management, nos équipes poursuivent leur travail d’analyse sur le terrain, au plus proche des réalités industrielles des entreprises.

🔧 Martin ANDRIES visité les ateliers de maintenance de Rolls-Royce et de MTU Aero Engines, deux acteurs majeurs de la maintenance, réparation et remise en état (MRO) de moteurs d’avions. Les capacités de maintenance atteignent 450 moteurs par an chez MTU, tandis que Rolls Royce vise 70 moteurs d’A350 d’ici fin 2025.

__wf_reserved_inherit

🚚 Maxime Frydman a mené un voyage d’étude dans l’automobile allemande avec des rencontres chez Daimler Truck AG, ECARX, Bertrandt Group AG, Porsche AG et Mercedes-Benz AG (focus utilitaires). L’occasion d’approfondir la dynamique de l’écosystème et d’évaluer les enjeux à venir dans la mobilité.

__wf_reserved_inherit

⚙️ Bastien Bernus, co-gérant du fonds BDL Convictions, a visité l’un des six centres logistiques mondiaux de Wärtsilä, acteur incontournable de l’ingénierie maritime. Le site, automatisé à 97 %, gère 1,2 million de références et expédie 3 800 colis par jour, appuyant un service après-vente qui représente la moitié du chiffre d’affaires de l’entreprise.

__wf_reserved_inherit

🏊 Maxime a également assisté au Capital Markets Day de Fluidra à Barcelone. L’entreprise, leader mondial des équipements pour piscines, a présenté ses objectifs de croissance et de rentabilité, tout en détaillant sa réponse aux hausses de droits de douane aux États-Unis. La journée s’est poursuivie par une visite du centre R&D et de l’usine historique.

__wf_reserved_inherit

✈️ Martin ANDRIES s’est rendu chez Figeac Aero, fournisseur stratégique pour Airbus, Safran, Dassault Aviation et Boeing. L’usine, très automatisée, produit notamment des pièces de structures et de moteurs d’avions, avec une capacité de 25 cratères de moteur par semaine, en fonctionnement continu 24h/24, 7j/7.

__wf_reserved_inherit

Ces rencontres renforcent notre compréhension des chaînes de valeur industrielles et enrichissent notre processus d’investissement.

Olivier Mariscal

Rédigé par

Olivier Mariscal

Auteur

Club Invest
Particuliers

Pour les investisseurs particuliers, rejoignez BDL Club Invest

BDL Club Invest permet aux épargnants de confier la gestion de leur épargne à nos professionnels, en choisissant un profil adapté à leurs besoins. Grâce au partenariat avec Generali, la gestion de BDL Capital Management est accessible via un contrat d’assurance vie et un PER, dès 5 000 euros.

« BDL Club Invest est une première en France : la seule solution 100 % digitale permettant de confier une part de son patrimoine à des professionnels reconnus depuis plus de 20 ans, avec un véritable historique de performance. Nous rendons l’investissement en actions plus simple et accessible, une compétence essentielle pour répondre aux enjeux du financement de nos retraites et de l’économie réelle. »

Olivier Mariscal, Directeur général de BDL Club Invest

Découvrir Club Invest

À lire ensuite

Visite de la fab de Soitec
Rencontre entreprise

Visite de la fab de Soitec

12 janvier 2026

Visite du site de Nexans Ampacity à Lyon
Rencontre entreprise

Visite du site de Nexans Ampacity à Lyon

08 janvier 2026

Visite de la plus grande usine de SIG Group
Rencontre entreprise

Visite de la plus grande usine de SIG Group

19 décembre 2025

CMD de Schneider Electric
Rencontre entreprise

CMD de Schneider Electric

16 décembre 2025

Pour les investisseurs particuliers,
rejoignez BDL Club Invest

BDL Club Invest permet aux épargnants de confier la gestion de leur épargne à nos professionnels, en choisissant un profil adapté à leurs besoins.

Découvrir Club Invest