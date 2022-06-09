BDL Capital management enregistre une collecte nette de 187 millions d’euros en 2022

La société de gestion BDL Capital Management annonce avoir enregistré une collecte nette de 187 millions d’euros au cours de l’année 2022 dont 130 millions d’euros sur le fonds Long Short BDL Rempart, ce qui porte les encours gérés à 2.6 milliards d’euros à fin décembre2022. Une collecte positive, en France comme à l’étranger, et répartie sur l’ensemble des segments de clientèle, signe d’un intérêt marqué pour une gestion de conviction.

Une collecte portée par de bons résultats

L’ensemble des quatre fonds de BDL Capital Management a connu une collecte nette positive en 2022. Les fonds BDL Rempart (fonds Long Short) et BDL Convictions se sont particulièrement distingués par leur forte collecte.

Dans un contexte de boucle inflationniste et de remontée des taux, renforcé par une situation géopolitique dégradée, la valorisation des marchés financiers et leur regain de volatilité incitent à plus de sélectivité et à une vigilance accrue sur certains segments de la cote. L’analyse fondamentale, basée sur un savoir-faire de stockpicking, n’a jamais été aussi importante.

Le fonds Long ShortBDL Rempart, dont les encours sont de 801 millions d’euros, s’est particulièrement démarqué en2022, puisqu’il clôture l’année sur une performance de +14.86%, avec une performance depuis création de +106.51%. BDL Rempart est l’un des premiers fonds Long Short lancé en France en 2005. La poche acheteuse mise sur la remontée d’entreprises sous-valorisées par rapport à leur qualité tandis que la poche vendeuse mise sur la baisse d’entreprises survalorisées. Grâce à la combinaison de ces deux poches, le fonds Long Short est potentiellement en capacité de générer une performance positive, y compris dans les phases de correction de marché.

Le fonds BDL Convictions, fonds PEA, dont les encours sont de 1 milliard d’euros, surperforme son indice de référence (Stoxx 600dividendes réinvestis) 12 années sur 15 et prouve ainsi qu’une gestion active peut surperformer sur le long terme les gestions passives. Sa performance 2022est de -6.93% versus son indice de référence à -10.69%. La performance annualisée du fonds depuis sa création en 2008 est de +8.27%. Il s’agit d’un fonds long only éligible au PEA, investissant sur des entreprises européennes. Le portefeuille est concentré puisque composé de 25 à 35 valeurs.

L’intérêt des investisseurs pour une gestion de convictions

Cette forte collecte sur les fonds BDL Rempart (fonds Long Short) et BDL Convictions, fonds PEA, auprès, à la fois d’une clientèle institutionnelle et d’une clientèle de particuliers intermédiés, montre tout l’intérêt que portent les investisseurs à une gestion fondée sur des convictions fortes.

Les encours hors France représentent un tiers des actifs sous gestion et reflètent notamment les succès commerciaux des équipes de Genève et du nouveau bureau de Madrid.

Un contexte de marché favorable à la gestion fondamentale

Les difficultés d’approvisionnement et le choc énergétique ont déclenché une boucle inflationniste : la hausse des coûts de production entraîne une hausse des prix, suivie par une hausse des salaires, qui alimente également les coûts de production installant cette boucle qui devrait perdurer en 2023.

Cette inflation durable contraint les banques centrales à prolonger le cycle de hausse des taux. Dans cet environnement, les travaux de BDL Capital Management montrent que les valorisations des marchés (mesurées par le PE : price earning ratio)baissent. Post COVID, les taux étaient au plus bas et les PE au plus haut. Aujourd’hui, les taux ont significativement remonté et les PE sont plus bas. Les équipes de BDL Capital Management estiment que sur les valeurs les plus chères, les PE peuvent encore baisser.

Par ailleurs, le choc énergétique pèse sur le consommateur. Le ralentissement de la demande et la hausse des coûts réduiront les marges bénéficiaires des entreprises en 2023.

Mais une baisse des bénéfices ne signifie pas nécessairement une baisse des marchés. Elle se traduit même par une hausse dans 75% des cas selon l’étude de BDL Capital Management sur les performances du S&P500 sur les 40 dernières années.

Avec une forte dispersion des valorisations entre les pays comme entre les secteurs, les opportunités sont nombreuses en Europe. Le fonds Long Short BDL Rempart et le fonds BDL Convictions privilégient des valeurs leaders dans leurs secteurs avec une valorisation faible qui prend déjà en compte la baisse des bénéfices. Avec un PE 2023 moyen de 9x, les portefeuilles sont équilibrés entre des producteurs et des consommateurs d’énergie, des valeurs cycliques et des valeurs défensives, des infrastructures et des financières.

Cet environnement complexe est particulièrement propice à l’analyse fondamentale. BDL Capital Management compte sur 3 atouts importants pour démarrer la nouvelle année : plus de 18ans d’expérience sur l’analyse financière et la valorisation des entreprises, une proximité avec les management en France et en Europe et une stratégie ESG qui incite les sociétés à décarboner leur modèle économique.

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A propos de BDL Capital Management

BDL Capital Management est une société de gestion indépendante créée en 2005.

Depuis 18 ans, nous gérons l’épargne de clients institutionnels(compagnies d’assurance, caisses de retraites, mutuelles…), de banques privées et de conseillers en gestion de patrimoine.

L’investissement dans les actions européennes est notre expertise, l’analyse approfondie des entreprises est notre particularité.

Avec 15 analystes/experts sectoriels, nous avons unedes équipes les plus étoffées en Europe.

BDL Capital Management gère 2.6 milliards d’eurossur 3 stratégies :

- La gestion fondamentale et ESG, déclinée au sein de BDL Rempart et BDL Convictions, fonds PEA, 2 fonds qui ont plus de 10 ans d’historique.

- La gestion quantamentale à travers le fonds Durandal.

- La gestion labellisée ISR avec notre fonds BDL Transitions, lancé en 2019.

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Performance BDL REMPART – PART C – ISIN :FR0010174144 (performance au 30/12/2022)

Performance BDL CONVICTIONS– PART C – ISIN : FR0010651224 (performance au 30/12/2022)

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Avertissement

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Veuillez-vous référer au prospectus de BDL Convictions et au document d’informations clés pour l’investisseur disponible sur https://www.bdlcm.com/ avant de prendre toute décision finale d’investissement.

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L’investisseur doit se rappeler que la valeur d'un investissement ainsi que les revenus qui en découlent peuvent varier à la baisse comme à la hausse et que les performances passées ne sauraient préfigurer les performances futures.

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L'utilisation des instruments dérivés peut entrainer un effet de levier. Ce mécanisme permet d’amplifier la capacité d’investissement. Cet effet démultiplicateur entraîne un risque accru de perte en capital ou de rendement potentiel.

L'indicateur de comparaison de BDL Rempart(€STR capitalisé) est calculé hors dividendes, ce qui peut induire un biais dans la comparaison de la performance.

Pour plus d’information concernant les méthodologies de calcul des indicateurs ESG, et sur notre démarche d’investisseur responsable, veuillez-vous référez à notre code de transparence et aux documents disponibles sur notre site internet à l’adresse suivante : https://www.bdlcm.com/notre-approche-esg

Une information sur le droit de réclamation ou l’exercice d’un recours collectif est disponible en anglais sur le site de BDL Capital Management : https://www.bdlcm.com/informations-reglementaires. BDL Capital Management peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32bis de la directive 2011/61/UE.

Les informations communiquées sont le résultat de recherches internes fondées sur la base des meilleures sources en notre possession au 03/03/2022 et issues d’informations publiques. Elles sont réalisées par l’équipe de gestion dans le cadre de son activité de gestion d’OPC et non d’une activité d’analyse financière au sens de la réglementation. Elles ne sont pas consécutives d’un conseil en investissement, une proposition d’investissement ou une incitation quelconque à opérer sur les marchés financiers. BDL Capital management décline toute responsabilité quant à la pertinence ou à la réalisation de ses prévisions/analyses. BDL Capital Management rappelle que la composition du portefeuille de ses fonds évolue quotidiennement et ne saurait-être garantie.

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