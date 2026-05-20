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BDL s'engage

Notre histoire en chiffres

Depuis plus de 20 ans, nous gérons l'épargne de clients institutionnels (compagnies d’assurance, caisses de retraites, mutuelles …), de banques privées et de conseillers en gestion de patrimoine avec une expertise unique sur les actions cotées.

20

Années d'expertise

1000+

Visites d'entreprises par an

3.9 Mds

€ sous gestion

Notre Philosophie d'investissement

Notre Philosophie d'investissement

Méthodologie

Nous adoptons une gestion active rigoureuse, fondée sur l’investissement de long terme et la sélection d’un portefeuille concentré, sans céder aux modes du marché. S’appuyant sur une analyse fondamentale approfondie et sur l’une des équipes d’analystes les plus étoffées parmi les sociétés de gestion indépendantes françaises, nous développons une expertise unique grâce à nos nombreuses rencontres avec les entreprises et leurs dirigeants.

Fidèle à une approche patrimoniale, nous investissons, au bon prix et avec une marge de sécurité, dans des entreprises dont les modèles économiques sont solides. Nous analysons les atouts qui font la pérennité de chaque entreprise et donnons la priorité à la prévisibilité des cash flow.

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Investir et s'investir

Investir et s'investir

La gestion chez BDL Capital Management repose sur une analyse fondamentale exigeante, nourrie de centaines de rencontres avec les entreprises et d’une expertise industrielle reconnue. Nous sommes convaincus que l’entreprise constitue le meilleur investissement et nous étudions les modèles économiques pour identifier ceux qui créent durablement de la valeur.

Société de gestion française et indépendante, nous cultivons notre autonomie et l’implication de nos collaborateurs, actionnaires de BDL Capital Management et investisseurs dans nos fonds. Cette démarche s’accompagne également d’un engagement sociétal fort à travers l’association BDL S’engage. Notre ambition : investir avec conviction, responsabilité et discipline.

Avec 17 analystes/experts sectoriels, nous avons une des équipes les plus étoffées en Europe.

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Nos visites d'entreprises

Nos stratégies d'investissement phares

Fonds Long Short

BDL Rempart

BDL Rempart, notre fonds Long Short, repose sur une idée forte : certains modèles économiques sont créateurs de valeur, aussi bien pour les salariés que pour les actionnaires, d’autres non. Pour cela, notre équipe d’analystes œuvre depuis plus de 20 ans dans un seul but : faire de ce fonds un moteur de performance, quel que soit l’environnement économique.

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Fonds PEA

BDL Convictions

L’équipe de gestion ne suit pas les modes, n’achète pas des cours de bourse, n’investit pas dans des indices, mais dans des entreprises sélectionnées une par une. Les décisions d’investissement sont le fruit d’un travail d’analyse discipliné réalisé par une équipe d’experts.

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Pour les investisseurs particuliers,
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BDL Club Invest permet aux épargnants de confier la gestion de leur épargne à nos professionnels, en choisissant un profil adapté à leurs besoins.

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