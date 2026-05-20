Méthodologie

Nous adoptons une gestion active rigoureuse, fondée sur l’investissement de long terme et la sélection d’un portefeuille concentré, sans céder aux modes du marché. S’appuyant sur une analyse fondamentale approfondie et sur l’une des équipes d’analystes les plus étoffées parmi les sociétés de gestion indépendantes françaises, nous développons une expertise unique grâce à nos nombreuses rencontres avec les entreprises et leurs dirigeants.

Fidèle à une approche patrimoniale, nous investissons, au bon prix et avec une marge de sécurité, dans des entreprises dont les modèles économiques sont solides. Nous analysons les atouts qui font la pérennité de chaque entreprise et donnons la priorité à la prévisibilité des cash flow.