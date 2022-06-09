BDL Capital Management, une société de gestion indépendante renommée à Paris, a récemment été mise à l'honneur lors des Quantalys France Harvest Group Awards 2024. Représentée par Olivier Mariscal, directeur commercial CGP, l'entreprise a fièrement récolté le prix de la meilleure société locale dans la catégorie "Performance Absolue", ainsi qu’une notation Triple A pour sa gestion de convictions sur les Actions Européennes. Cette reconnaissance est un témoignage de la confiance de nos clients et de notre partenariat fructueux avec Quantalys France Harvest Group.

Une Récompense Méritée :

‍BDL Capital Management se distingue par sa capacité à offrir des performances exceptionnelles, comme en témoigne le prix reçu lors des Quantalys France Harvest Group Awards 2024. Cette distinction récompense non seulement nos résultats financiers mais aussi notre approche innovante et notre engagement envers l'excellence.

Expertise et Engagement de BDL Capital Management :

‍Créée en 2005, BDL Capital Management a su s'imposer comme une référence dans le secteur de l'investissement en actions européennes. Avec une gestion de plus de 2.8 milliards d'euros, notre équipe d'analystes spécialisés et notre approche centrée sur l'analyse approfondie des modèles économiques d'entreprises, nous nous distinguons par notre philosophie d'investissement. Nous croyons fermement en la valeur des entreprises ayant un cash-flow pérenne et des investissements rentables, ce qui se reflète dans notre sélection rigoureuse d'opportunités d'investissement pour nos clients. Notre indépendance et l'ouverture du capital aux salariés renforcent notre engagement et notre passion pour l'investissement responsable et l'innovation.

Pour en savoir plus sur notre engagement.

La récompense des Quantalys France Harvest Group Awards 2024 est une reconnaissance importante pour BDL Capital Management. Elle témoigne de notre expertise et de notre engagement à fournir des performances de qualité supérieure. Nous sommes déterminés à maintenir ces standards élevés et à continuer d'offrir les meilleurs services à nos clients.