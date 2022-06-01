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Tribunes

Lettre de la gestion

Quand l'inflation remonte, ne misez pas tout sur la banque
Tribunes

Quand l'inflation remonte, ne misez pas tout sur la banque

20 juillet 2022

BDL et le Grand Prix de la Finance h24
BDL dans la presse

BDL et le Grand Prix de la Finance h24

18 juillet 2022

Faut-il continuer de miser sur l'Europe?
Tribunes

Faut-il continuer de miser sur l'Europe?

13 juillet 2022

BDL Capital Management signe un beau premier semestre
Tribunes

BDL Capital Management signe un beau premier semestre

12 juillet 2022

BDL à Cognac
Rencontre entreprise

BDL à Cognac

29 juin 2022

Le point macroéconomique de Vincent Maulay
Tribunes

Le point macroéconomique de Vincent Maulay

21 juin 2022

Un marché qui baisse ne devient pas forcément moins cher
Tribunes

Un marché qui baisse ne devient pas forcément moins cher

13 juin 2022

Lettre de la gestion : BDL Rempart & BDL Convictions - Juin 2022
Lettre de la gestion

Lettre de la gestion : BDL Rempart & BDL Convictions - Juin 2022

10 juin 2022

Pour BDL Capital Management, le pic de l'inflation est devant nous
BDL dans la presse

Pour BDL Capital Management, le pic de l'inflation est devant nous

09 juin 2022

Visite d'HeidelbergCement
Rencontre entreprise

Visite d'HeidelbergCement

02 juin 2022

Webinaire sur la Transition Energétique
BDL dans la presse

Webinaire sur la Transition Energétique

02 juin 2022

Sommet BFM Patrimoine : pourquoi entend-on parler de stratégies alternatives long short actions maintenant ?
BDL dans la presse

Sommet BFM Patrimoine : pourquoi entend-on parler de stratégies alternatives long short actions maintenant ?

01 juin 2022

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