Président

Hughes Beuzelin

Hughes Beuzelin, co-fondateur de BDL Capital Management, est président et responsable des investissements. En 2005, la société lance le fonds BDL Rempart avec 6 millions d’euros, c’est le premier fonds autorisé par l’AMF à faire de la gestion long/short. Hughes est gérant du fonds BDL Rempart et du fonds BDL Convictions créé plus tard en 2008. Avant de fonder BDL Capital Management, Hughes a débuté sa carrière à Londres chez le courtier anglais William de Broë avant de travailler ensuite au Crédit Suisse First Boston et Morgan Stanley où il fait la rencontre de son associé, Thierry Dupont.