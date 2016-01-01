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Camille de Chaudenay

Collaboratrice depuis 2016 et licenciée en Economie Gestion et Anglais de l’université de Nanterre Paris X, Camille est dipômée d’Audencia Nantes. En 2016, elle rejoint l’équipe développement de BDL Capital Management.

Camille de Chaudenay